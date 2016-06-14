诺基亚与中移动签价值15亿美元协议 缓解客户流失担忧

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透赫尔辛基6月13日 - 诺基亚(NOKIA.HE)周一宣布，与中国移动(0941.HK)签署了价值13.6亿欧元(15亿美元)的一年期框架协议。这缓解了对该公司与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)合并业务将会导致市场份额流失的担忧。
诺基亚股价收报5.06欧元，涨1.52%。
中国移动是诺基亚在华的最大客户。
“由于这份协议，今年不用太担心中国市场。他们已经设法守住老诺基亚和老阿尔卡特的阵地，”北欧联合银行分析师Sami Sarkamies表示，他给诺基亚的评级为‘买入’。
他并称，北美市场仍令人担心。
“那儿的大客户在等诺基亚拿出让他们信服的整合方案，然后才会像往常一样下单。”
今年初诺基亚以价值156亿欧元的全股票交易收购法美合资公司阿尔卡特-朗讯。外界认为这次收购将有助于该公司与瑞典爱立信(ERICb.ST) 和中国华为在固话和移动网络设备方面展开全面竞争。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。