诺基亚与中移动签价值15亿美元协议 缓解客户流失担忧

路透赫尔辛基6月13日 - 诺基亚(NOKIA.HE)周一宣布，与中国移动(0941.HK)签署了价值13.6亿欧元(15亿美元)的一年期框架协议。这缓解了对该公司与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)合并业务将会导致市场份额流失的担忧。

诺基亚股价收报5.06欧元，涨1.52%。

中国移动是诺基亚在华的最大客户。

“由于这份协议，今年不用太担心中国市场。他们已经设法守住老诺基亚和老阿尔卡特的阵地，”北欧联合银行分析师Sami Sarkamies表示，他给诺基亚的评级为‘买入’。

他并称，北美市场仍令人担心。

“那儿的大客户在等诺基亚拿出让他们信服的整合方案，然后才会像往常一样下单。”

今年初诺基亚以价值156亿欧元的全股票交易收购法美合资公司阿尔卡特-朗讯。外界认为这次收购将有助于该公司与瑞典爱立信(ERICb.ST) 和中国华为在固话和移动网络设备方面展开全面竞争。(完)