诺基亚第四季网络业绩表现强劲 对中国市场放缓发出预警

路透赫尔辛基2月11日 - 芬兰诺基亚(NOKIA.HE)公布，旗下主力电信网络设备业务获利好于预期，但警告称，今年在最主要的中国市场，应用新移动网络的产品推出速度将开始放缓。

该公司公布，第四季营业利润率14.6%。高于上年同期的14.0%以及路透调查所预估的13.8%。

该公司称，当季按不变汇率折算的集团净销售额下降3%至36.09亿欧元(40.8亿美元)。

“他们没有给出今年的财务预估数据，前景方面，他们只表示，(网络)市场需求看起来相当疲弱。这有点像在雾中行进，”赫尔辛基Inderes Equity Research分析师Mikael Rautanen称。

“但业绩结果是强劲的，网络业务处于非常良好的状态，而且阿尔卡特也公布了一些很好的季度数据，”该分析师称。不过他建议投资者减持该股。

诺基亚上个月开始合并其与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA的业务，本周表示，经过156亿欧元全股票要约的第二轮行动后已持有阿尔卡特91%的股票。

另外，阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA发布声明称，其第四季经调整后营业利润从上年同期的2.84亿欧元增至5.6亿欧元，归功于年底销售的走强，尤其是软件业务。当季营收增长13%至41.6亿欧元。

受到来自三星电子(005930.KS)的追加专利支付费用提振，诺基亚第四季总体营业利润较上年同期增长46%至7.34亿欧元(8.29亿美元)，和市场预期基本一致。

诺基亚提出每股0.16欧元年度派息以及每股0.10欧元的特别股息。分析师此前的平均预期为0.19欧元。

诺基亚称，将在公布第一季业绩时，发布合并后网络业务的全年前景展望。(完)