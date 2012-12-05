诺基亚将与中移动联手推Lumia 920T

9月5日拍到的诺基亚一名高管发布新款Lumia 920智能手机的资料图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透赫尔辛基12月5日电---诺基亚周三表示，公司将发布专为中国市场量身定制的旗舰版Lumia智能手机。

中国移动(0941.HK)将开售Lumia 920T，这是中国移动3G网络中首款基於微软(MSFT.O)Windows Phone 8平台的智能手机。

Lumia 920和Lumia 820的成功销售对诺基亚至关重要，因其试图收复被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)占有的市场份额。诺基亚首席执行官上月表示，他对这两款Lumia手机的初期销售成果感到“高兴”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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