诺基亚将与中移动联手推Lumia 920T

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基12月5日电---诺基亚周三表示，公司将发布专为中国市场量身定制的旗舰版Lumia智能手机。
中国移动(0941.HK)将开售Lumia 920T，这是中国移动3G网络中首款基於微软(MSFT.O)Windows Phone 8平台的智能手机。
Lumia 920和Lumia 820的成功销售对诺基亚至关重要，因其试图收复被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)占有的市场份额。诺基亚首席执行官上月表示，他对这两款Lumia手机的初期销售成果感到“高兴”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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