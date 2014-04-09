诺亚中国携手红杉资本投资P2P公司拍拍贷

路透上海4月9日 -中国最大独立财富管理机构诺亚(中国)控股有限公司(NOAH.N)周三宣布，其携手红杉资本和光速安振中国创业投资基金，共同投资于国内首家、同时也是注册用户规模最大的P2P（个人对个人）网络信贷平台--拍拍贷，从而开始布局互联网金融。

诺亚未透露此次投资的财务细节。不过公司新闻稿称，光速安振是拍拍贷B轮融资的领投方，拍拍贷筹到的资金主要用于继续加强网络征信系统的建设，提升IT技术水平及高级人才招聘。

诺亚财富董事局主席兼CEO汪静波表示，“我们相信，拍拍贷纯线上模式代表P2P未来，线上业务的发展真正突破了传统金融模式及思维的束缚，进一步发挥了互联网的作用，在节省成本、提升金融效率等层面具有较大的借鉴意义。”

据拍拍贷联合创始人兼首席执行官张俊介绍，拍拍贷通过采集借款人各个维度的数据判定其违约成本，并给出可以贷款的额度和相应的风险定价，“我们会通过大约2,000个维度去分析判断一个人的违约成本，这也是拍拍贷的风控系统和银行相比在模式上的重大创新。”

拍拍贷成立于2007年6日，是第一家获得金融信息服务资质的互联网金融平台。公司在2012年9月获得红杉资本千万美元首轮风险投资。

随着互联网金融热潮的到来，国内P2P网络投融资平台亦受到风险投资的关注，多家公司获得注资。例如人人贷获得挚信资本1.3亿美元投资，有利网获得软银资本千万美元级别的投资。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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