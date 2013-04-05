诺基亚关闭上海旗舰店

路透4月4日 - 举步维艰的手机制造商诺基亚NOK1V.HE表示，公司已关闭位于中国上海的旗舰店，作为公司节约成本战略的一部分，转而通过运营商和零售伙伴出售手机。

诺基亚证实，公司上周已永久关闭了其全球最大的旗舰店，只保留芬兰本国的一个旗舰店。

一名发言人在邮件中表示：“我们现在将暂时把销售重心放在运营商和第三方零售渠道，而不是我们自己的实体店。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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