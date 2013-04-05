诺基亚关闭上海旗舰店

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透4月4日 - 举步维艰的手机制造商诺基亚NOK1V.HE表示，公司已关闭位于中国上海的旗舰店，作为公司节约成本战略的一部分，转而通过运营商和零售伙伴出售手机。
诺基亚证实，公司上周已永久关闭了其全球最大的旗舰店，只保留芬兰本国的一个旗舰店。
一名发言人在邮件中表示：“我们现在将暂时把销售重心放在运营商和第三方零售渠道，而不是我们自己的实体店。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。