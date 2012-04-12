iSuppli拆解诺基亚Lumia 900 称材料成本209美元

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透4月11日电---市场调研公司IHS iSuppli周三拆解报告显示，诺基亚新旗舰智能手机Lumia 900的材料成本为209美元，约占零售价的46%。
该调研公司称：“Lumia 900是诺基亚和微软试图在智能手机领域重新立足的生死存亡之役。”
“诺基亚愿意接受较低的硬件利润率，以争取智能手机市场份额，微软也力推其操作系统。”
IHS iSuppli称，Lumia 900使用高通(QCOM.O)芯片、成本58美元的三星(005930.KS)屏幕，其内存提供商为美光(MU.O)和尔必达，其他一些较小组件来自博通BRCM.O和意法半导体(STM.PA)等。
该调研公司还称，三星类似机型Galaxy SII Skyrocket的材料成本为236美元，因为要达到与Lumia 900一样的性能表现，三星需要使用更贵的处理器和更大的内存。
周三稍早，诺基亚称发现Lumia 900存在一个软件漏洞，不过该机目前只在美国发售。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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