诺基亚称赢得法院禁令 阻止HTC One使用其麦克风组件

路透4月22日 - 诺基亚NOK1V.HE表示已赢得一项法院禁令，将阻止竞争对手宏达电(2498.TW)在其HTC One手机中使用由意法半导体(STM.PA)制造的麦克风组件。

诺基亚在声明中宣布了阿姆斯特丹地方法院的裁定，称麦克风组件由诺基亚发明，专门为诺基亚手机而制。

诺基亚表示，这项禁令有效期到2014年3月，将阻止意法半导体在全球范围内向台湾宏达电出售该组件。

此类裁决可能给宏达电带来进一步的阻力。该公司已经面临旗舰智能手机HTC One组件短缺的困境。

宏达电称，对此裁决感到失望。

“我们正在考虑这是否会对我们的业务造成任何影响，我们将立刻探寻替代性解决方案，”宏达电在电子邮件声明中表示。

诺基亚周一上涨3.46%，收报2.392欧元。(完)

(编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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