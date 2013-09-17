诺基亚推迟发布新款平板手机--消息

路透9月16日 - 据消息人士周一称，诺基亚NOK1V.HE在与微软(MSFT.O)达成协议出售其手机业务和专利授权后，原定在9月底推出大屏幕“平板手机(phablet)”装置的计划已推迟。

据那些在微软交易达成前就知悉计划情况的人士称，诺基亚原计划发布新装置以改进Lumia智能手机系列，其中包括一款平板手机，此为一款屏幕大于5英寸的智能手机。

其中一位消息人士表示，诺基亚新装置的发布会原计划9月底在纽约举行，目前已经推迟了几周。路透暂无法核实新的日期，诺基亚发言人亦拒绝对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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