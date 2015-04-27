诺基亚否认将重新开始生产手机

芬兰诺基亚否认了媒体称其计划重新开始生产手机的报导。诺基亚网站声明称：“诺基亚注意到近期有新闻报导称公司表达了在中国研发中心生产手机的意向。这些报导不实。诺基亚特此重申，目前公司没有生产或出售手机的计划。”诺基亚去年将自己的手机业务卖给微软。路透