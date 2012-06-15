分析师预期诺基亚今年处境艰难 下调目标价

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透6月15日电---多位分析师警告称,苦苦挣扎的芬兰手机大厂诺基亚NOK1V.HE在转移至微软(MSFT.O)Windows Phone智能手机的过程将是个漫长且痛苦之路,纷纷下调诺基亚的目标股价;此前该公司预估手机事业季度亏损高於预期.
"诺基亚当前的获利预警令人忧心忡忡,反映出该公司的微软系统Lumia手机必须提供大幅折价、以好让这个生态系统在零售商、营运商及消费者间扎根的状况."瑞银集团(UBS)表示.
包括UBS在内,至少有10家券商在周五调降诺基亚目标股价;该公司上日称计划扩大裁减10,000个职位,因该公司现金持续消耗,市占率又不断拱手让给苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)及三星电子(005930.KS).
Wedbush Securities分析师表示,诺基亚扩大裁员及降低营运成本的计划方向正确,但可能为时已经太晚;Wedbush分析师将诺基亚美国挂牌的目标价(NOK.N)由3.25美元调降至2.50美元.
诺基亚正把希望放在Lumia系列智能手机,该系列手机使用尚未接受市场淬链的微软软件,而这系列手机销售进展缓慢.诺基亚放弃自行发展的Symbian操作系统,於去年改用微软系统.
"由於我们预计Symbian智能手机销售将持续大减...加上微软智能手机销量缓降...移动设备价格持续承压...2012年对诺基亚转型来说,仍是充满挑战的一年."Canaccord Genuity 分析师说.
Canaccord Genuity分析师调降诺基亚在美国股市的目标价,从3.50美元降至2.70美元.
瑞士信贷分析师将诺基亚评等从"表现超越大盘"调降至"中性",而Nordea Equity Research则将其看法从"买进"降至"持有".
Natixis将诺基亚股票目标价从2.6欧元降至1.5欧元,法国兴业银行将其目标价则从1.8欧元降至1.6欧元.
诺基亚股价今年以来下跌已超过50%,周五最新在欧股最新报价上涨2.68%,报1.88欧元.
--编译 张明钧/李婷仪;审校 王洋
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