分析师预期诺基亚今年处境艰难 下调目标价

路透6月15日电---多位分析师警告称,苦苦挣扎的芬兰手机大厂诺基亚NOK1V.HE在转移至微软(MSFT.O)Windows Phone智能手机的过程将是个漫长且痛苦之路,纷纷下调诺基亚的目标股价;此前该公司预估手机事业季度亏损高於预期.

"诺基亚当前的获利预警令人忧心忡忡,反映出该公司的微软系统Lumia手机必须提供大幅折价、以好让这个生态系统在零售商、营运商及消费者间扎根的状况."瑞银集团(UBS)表示.

包括UBS在内,至少有10家券商在周五调降诺基亚目标股价;该公司上日称计划扩大裁减10,000个职位,因该公司现金持续消耗,市占率又不断拱手让给苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)及三星电子(005930.KS).

Wedbush Securities分析师表示,诺基亚扩大裁员及降低营运成本的计划方向正确,但可能为时已经太晚;Wedbush分析师将诺基亚美国挂牌的目标价(NOK.N)由3.25美元调降至2.50美元.

诺基亚正把希望放在Lumia系列智能手机,该系列手机使用尚未接受市场淬链的微软软件,而这系列手机销售进展缓慢.诺基亚放弃自行发展的Symbian操作系统,於去年改用微软系统.

"由於我们预计Symbian智能手机销售将持续大减...加上微软智能手机销量缓降...移动设备价格持续承压...2012年对诺基亚转型来说,仍是充满挑战的一年."Canaccord Genuity 分析师说.

Canaccord Genuity分析师调降诺基亚在美国股市的目标价,从3.50美元降至2.70美元.

瑞士信贷分析师将诺基亚评等从"表现超越大盘"调降至"中性",而Nordea Equity Research则将其看法从"买进"降至"持有".

Natixis将诺基亚股票目标价从2.6欧元降至1.5欧元,法国兴业银行将其目标价则从1.8欧元降至1.6欧元.

诺基亚股价今年以来下跌已超过50%,周五最新在欧股最新报价上涨2.68%,报1.88欧元.

--编译 张明钧/李婷仪;审校 王洋

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