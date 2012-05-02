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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 2日 星期三 10:29 BJT

诺基亚风头尽失 新兴市场龙头宝座亦被抢

诺基亚雄踞全球最大手机生产商宝座长达14年，今年第一季却被韩国三星电子取代。在基本款手机市场，诺基亚也同样失去领先地位，基本款手机曾是保证其新兴市场业务强劲增长的王牌产品。

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