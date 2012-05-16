诺基亚推两款以游戏和上网为卖点的低端手机

5月8日，在华沙拍摄的诺基亚曾出品的手机。 REUTERS/Kacper Pempel

路透赫尔辛基5月15日电(记者 Tarmo Virki)---诺基亚周二发布两款可以玩游戏、装应用和上网的廉价手机，补充其形式低迷的低端手机产品线，希望能在新兴市场重现辉煌。

诺基亚在被苹果iPhone和运行谷歌安卓系统的智能手机抢占大片市场的同时，在低端手机市场也失去昔日的辉煌，而这一市场一直是诺基亚稳固的利润来源。

诺基亚的基础款手机在2012年前三个月的销量下滑了16%，在最近五个季度中四个季度遭遇下滑，而中国中兴(000063.SZ)和华为HWT.UL等竞争对手则迅速崛起。

诺基亚宣布，新款110手机售价35欧元(45美元)，将在第二季度上架销售，新款112手机售价则为38欧元，第三季度开始销售，两款手机都采用诺基亚的Series 40平台。

诺基亚表示，新款手机可获准下载艺电(EA)(EA.O)出品的40款游戏，还可通过诺基亚的新款浏览器上网。诺基亚在2010年收购的美国公司Novarra的技术基础上推出了新型浏览器。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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