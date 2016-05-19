焦点：诺基亚重返手机市场 独家授权富智康与HDM打造品牌

路透赫尔辛基5月18日 - 诺基亚品牌将重返手机市场。一位诺基亚前高层与富智康(FIH Mobile)合力买下诺基亚移动设备的品牌权。

诺基亚曾经是全球最大的手机生产商，但是未能把握智能手机兴起的机遇而衰落，逐渐被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)超越。2014年将手机业务售予微软(MSFT.O)，目前专注于电讯网络业务。

但诺基亚一直持有其手机专利，开始准备通过品牌授权重新回归，但是由于涉及与微软的竞争禁止约定，所以尚需等待。

诺基亚周三表示，已与芬兰公司HMD Global Oy签署一项10年独家授权协议，将创建诺基亚品牌的智能手机和平板电脑。HDM由私募股权基金Smart Connect LP所拥有，该基金是诺基亚前高层Jean-Francois Baril和经营团队所运营。

这些产品将由台湾鸿海生产，诺基亚将得到一笔金额未透露的版权费，涵盖品牌和知识产权。

微软同时宣布，将旗下入门级功能手机资产以3.5亿美元出售给鸿海精密子公司富智康(FIH Mobile)和HMD。

2008年诺基亚在全球手机市场的占有率曾达到约40%的顶点。该公司表示，其品牌目前仍得到广泛认可，特别是在发展中市场。

“我们相信，该品牌影响力最强的地区是亚洲、南美和欧洲部分地区。中国显然将是目标市场之一，”Nokia Technologies部门的主管Ramzi Haidamus对路透说。

诺基亚股价上扬2.9%至4.67欧元。

“诺基亚看来安排了一项非常不错的交易，充分挖掘潜力，从手机业务中获得一些营收，同时又不必冒硬件方面的风险，”研究公司CCS Insight分析师Ben Wood说。

“这个品牌是功能手机市场的强者，但它是否能代表先进的、面向未来的智能手机？那就不一定了...毕竟它是一个丧失昔日荣耀的品牌，”他表示。

HMD表示，未来三年将斥资5亿欧元进行市场行销。HMD在与鸿海的伙伴关系中，将致力于品牌推广与设计。

诺基亚拒绝披露有关此授权协议的营收目标，以及推出新产品的时间表。新产品将使用谷歌的Android平台。微软、鸿海与HMD之间的协议料于2016年下半年完成。

经纪商Nordnet的策略师Jukka Oksaharju表示，诺基亚的年度授权营收可能在数千万之谱。

微软在2014年与诺基亚达成交易后，在手机业务方面进展不利，去年该业务减记75亿美元。微软周三表示，将持续研发Lumia智能手机。(完)