诺基亚以25亿欧元将地图业务售予德国三大车商（更新版）

(新增车商声明和背景信息)

路透法兰克福/赫尔辛基8月3日 - 一个由德国高档汽车制造商组成的财团已经同意购买诺基亚NOK1V.HE地图业务HERE，出价25亿欧元，将业务扩展至联网汽车的数码服务领域。

这三家车商分别是戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪(NSUG.DE)，他们在声明中称，各持有相同的股份。

诺基亚称，交易的价值为28亿欧元，包括承担HERE的近3亿欧元债务。交易预计在2016年第一季完成。“对于汽车产业，这是新的支持系统的基础，最终完全实现自动驾驶，”买家在联合声明中称。

诺基亚出售地图业务，以集中精力整合对阿尔卡特-朗讯ALUA.PA的收购。

HERE以50多种语言提供近200个国家的地图和位置信息。

智能地图系统是接入无线网络的无人驾驶汽车能够执行智能功能的基础，比如在交通堵塞和事故信息发送到汽车时，汽车能够重新规划路径。

未来，这种地图系统将在碰撞侦测和无人驾驶汽车的其他功能方面发挥作用。

Exane BNP Paribas分析师估计，无人驾驶和联网汽车服务市场规模可能达到500亿美元。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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