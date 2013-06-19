华为称并未有收购诺基亚的计划

1月22日在上海一处电子市场，一名男子在看华为的手机。 REUTERS/Carlos Barria

路透纽约6月18日 - 中国网络设备和手机制造商华为表示，公司并未有收购诺基亚NOK1V.HE (NOK.N)的计划。此前，《金融时报》(FT)报道称，华为将考虑收购诺基亚。

华为对外事务副总裁普拉默(William Plummer)对上述报道的说法予以否认。

FT网站周二发布的文章援引华为设备部门主管余承东（Richard Yu）的说法称：“我们正在考虑类似的并购，或许收购会产生一些协同效应，但这取决于诺基亚的意愿。我们对此持开放态度。”

诺基亚拒绝置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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