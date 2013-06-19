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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 08:32 BJT

企业并购：华为称没有收购诺基亚的计划

路透纽约6月18日 - 中国网络设备和手机厂商华为 称，其“没有收购诺基亚 的计划”。之前金融时报报导，华为将考虑收购诺基亚。

华为对外事务部副总裁Bill Plummer否认了金融时报的报导。

金融时报网站周二援引华为消费者业务负责人余承东(Richard Yu)的话报导，称“我们正考虑这类收购，合并或许会产生一些协同效应，但要取决于诺基亚的意愿。我们持开放态度。”(

诺基亚拒绝置评。

诺基亚美国市场周二收市价涨0.17美元或逾4%至3.86。此报导公布后，诺基亚股价最高涨至4.12美元。(完) (编译 李爽 审校 张荻)

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