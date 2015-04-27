诺基亚否认将重新开始生产手机

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透赫尔辛基4月26日 - 芬兰诺基亚NOK1V.HE否认了中国媒体称其计划重新开始生产手机的报导。
“诺基亚注意到近期有新闻报导称，公司表达了在中国研发中心生产手机的意向。这些报导不实，”诺基亚在其网站上的声明中称。
“诺基亚特此重申，目前公司没有生产或出售手机的计划。”
不过，诺基亚曾经表示，在考虑通过品牌授权重返智能手机业务领域。
诺基亚去年将自己的手机业务卖给微软(MSFT.O)，但几个月之后公司推出了新的品牌授权平板电脑，这些电脑是按台湾鸿海(2354.TW)的授权生产的，当时诺基亚就有跟进推出更多设备的意图。
诺基亚已与微软达成协议，保证自己在2016年之前都不会从事手机业务。
“只有疯了才不会去考虑那个机会。我们当然会考虑，”诺基亚技术部门的产品主管Sebastian Nystrom去年11月对路透表示。
诺基亚本月宣布收购法国阿尔卡特-朗讯ALUA.PA，此举是为了加强自己的网络设备业务，并称会出售地图业务。有报导称，地图业务已引起众多车商、Facebook和叫车业务提供商优步(Uber)的兴趣。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。