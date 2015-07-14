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国际财经 | 2015年 7月 14日 星期二 15:14 BJT

诺基亚证实可能通过授权模式重返手机市场

路透赫尔辛基7月14日 - 芬兰电信设备大厂诺基亚NOK1V.HE周一稍晚证实，可能在2016年开始设计并授权多款手机，挂上自有品牌。

诺基亚表示，正在寻找承办产品制造、贩售、营销、及客户服务的合作伙伴。

该公司称，诺基亚品牌手机可能要到2016年第四季以后上市，以符合诺基亚与微软(MSFT.O)的协议规定。

在历经多年销售下滑后，诺基亚于2014年将手机业务卖给微软。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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