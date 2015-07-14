诺基亚证实可能通过授权模式重返手机市场

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透赫尔辛基7月14日 - 芬兰电信设备大厂诺基亚NOK1V.HE周一稍晚证实，可能在2016年开始设计并授权多款手机，挂上自有品牌。
诺基亚表示，正在寻找承办产品制造、贩售、营销、及客户服务的合作伙伴。
该公司称，诺基亚品牌手机可能要到2016年第四季以后上市，以符合诺基亚与微软(MSFT.O)的协议规定。
在历经多年销售下滑后，诺基亚于2014年将手机业务卖给微软。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。