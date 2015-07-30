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国际财经 | 2015年 7月 30日 星期四 14:52 BJT

诺基亚第二季网络业务营业利润升至3.13亿欧元 高于预估

路透赫尔辛基7月30日 - 全球第三大网络设备制造商诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布，第二季获利意外增长，得益于高利润率软件的销售和主流电信网络设备业务低价合约减少。

诺基亚公布，第二季网络业务非国际财务报告准则(non-IFRS)息税前利润(EBIT)为3.13亿欧元(3.43亿美元)，利润率11.5%。

这高于上年同期的获利2.81亿欧元，也远优于路透调查分析师平均预估的获利2.35亿欧元和8.3%的利润率。

网络设备营收为27.3亿欧元，低于市场预估的28.4亿欧元。

第二季整体非IFRS集团获利较上年同期增加51%至5.21亿欧元，路透调查的分析师预估为3.34亿欧元。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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