诺基亚第二季网络业务营业利润升至3.13亿欧元 高于预估

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透赫尔辛基7月30日 - 全球第三大网络设备制造商诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布，第二季获利意外增长，得益于高利润率软件的销售和主流电信网络设备业务低价合约减少。
诺基亚公布，第二季网络业务非国际财务报告准则(non-IFRS)息税前利润(EBIT)为3.13亿欧元(3.43亿美元)，利润率11.5%。
这高于上年同期的获利2.81亿欧元，也远优于路透调查分析师平均预估的获利2.35亿欧元和8.3%的利润率。
网络设备营收为27.3亿欧元，低于市场预估的28.4亿欧元。
第二季整体非IFRS集团获利较上年同期增加51%至5.21亿欧元，路透调查的分析师预估为3.34亿欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。