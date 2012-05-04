（更正）诺基亚风头尽失 新兴市场龙头宝座亦被抢

(更正: 5月1日刊发文章，因译文有误,内文第八段应为"2011年印度手机总销量为1.83亿部,诺基亚占31%",非"期间总计卖出的1.83亿部手机中,有31%是在印度出售的")

路透新德里/赫尔辛基4月29日电---印度人Manish Khatri在孟买开设的手机店里,诺基亚NOK1V.HE曾是镇店之宝,如今却被三星电子(005930.KS)抢去风头.

Khatri表示他并不排斥诺基亚,但是为了生意更好,自然要推出更受欢迎的机型.

遍布印度的数千家手机店,以及其它新兴市场,都在心里这麽盘算着.以前在这些地方,比起诺基亚,它的竞争对手曾经那麽不起眼,实力相对弱小.

诺基亚雄踞全球最大手机生产商宝座长达14年,今年第一季却被韩国三星电子取代,其实去年在利润丰厚的智能手机市场,诺基亚就已眼睁睁看着自己被苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)超越.

众所周知是苹果iPhone的崛起,抢去了诺基亚昔日的风头,但在基本款手机市场中,诺基亚也同样失去领先地位.以前基本款手机曾是诺基亚利润的稳定来源,亦是保证新兴市场业务多年强劲增长的王牌产品.

但这都已成为历史.

诺基亚2012年第一季基本款手机销量减少16%,过去五个季度中,有四个季度销量出现下滑,竞争对手中国中兴通讯(000063.SZ)和华为HWT.UL同期则在快速成长.

据印度研究机构CyberMedia,在用户超过9亿人的全球第二大手机市场印度,诺基亚的市场份额在截至2011年的三年间减少了一半,2011年印度手机总销量为1.83亿部,诺基亚占31%.

分析师表示,诺基亚未能把握住人数日益增多的中产阶级的口味变化,而且,在印度这样一个网络运营商因利润较低,不愿补贴手机的国家,诺基亚未能留住像Khatri那样的店主的心,而他们却可影响手机买家的选择.

"对於像我们这样的经销商,与诺基亚之间有很多问题,就连拿到做展示用途的基本样机这样的事情都有问题,"Khatri说."诺基亚公司都不管这方面的事情."

他说,诺基亚也许不重视他的店铺,但三星却时不时派人来他店里了解情况.

**肥水不流外人田**

在全球最大的手机市场中国,电信运营商开始成为影响手机销售的更重要角色,而这个趋势不利於诺基亚.

Canalys的分析师Pete Cunningham称,他们优先考虑国内品牌,而不是国外品牌.

据研究机构Strategy Analytics称,诺基亚今年1-3月在华手机销售较上年同期急减62%.去年在华的手机市场份额从两年前的39%下降至24%.

诺基亚去年在非洲的市场份额也从两年前的62%降至51%.Strategy Analytics的分析师Neil Mawston表示,诺基亚在非洲暂且保住了市场领先地位,拜其在当地出色的经销网络所赐.但其必须采取行动,止住市占率下滑趋势.

与此同时,诺基亚股票价格跌势惨重,其市值在过去一年损失超过四分之三.

**应用新技术行动慢**

分析师还指出,诺基亚在应用广受欢迎的新技术方面反应也很慢.

比如在新兴市场,一卡多号(multi-SIM)广受大众欢迎,但诺基亚直到2011年中期才推出支持此功能的手机.

诺基亚基本款手机中缺乏全触摸屏机型,使其落後于对手,失去商机.据Strategy Analytics,去年全球出售的全触摸屏手机多达约1.05亿部.

"诺基亚没及时推出全触摸屏手机,让三星和其它厂商趁虚而入.三星在三年前就有了这类手机,但到现在诺基亚这方面几乎还是空白,"CCS Insight的研究主管Ben Wood说."同时,预装Android(安卓)系统的智能手机价格已经下跌,诺基亚的机会窗口几乎已经关闭."

诺基亚将在未来几个月推出全触摸屏306机型.

**口碑下降**

"诺基亚今年面临的主要挑战是止住旗舰智能手机销售急降的趋势,并要通过它们为诺基亚重新树立起品牌效应,"Mawston说道.

去年艾洛普(Stephen Elop)离开微软(MSFT.O),接掌诺基亚CEO帅印後,诺基亚放弃了塞班(Symbian)智能手机操作系统,转用Windows Phone系统.

本月,诺基亚开始在中国出售首批Windows智能手机,广告宣传铺天盖地.一些用户使用後,对新机反映还不错.

网友Wang Xiao在新浪微博中写道,我刚买了新的诺基亚Windows手机,对磁贴(tile)这个设计不是很习惯,但用了半个小时後,感觉还不错.我想要的所有基本功能都有,开始觉得Windows手机会成功的.

新德里一位在看诺基亚Lumia新机的22岁学生Akshay Johar表示,基於Windows的操作系统并不让他感到兴奋,但这手机功能很棒,看起来不错,触摸屏很好用.他表示,会考虑买一部.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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