诺基亚计划在本土裁撤最多200个岗位 力求维持利润率

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透赫尔辛基5月4日 - 芬兰电信网络设备制造商诺基亚周四表示，计划继续在本土裁员，将裁撤芬兰国内最多200个岗位，以求在全球网络设备市场需求下滑的背景下维持利润率。
“为了在这种市场环境下取得成功，我们必须继续精简成本结构并提升效率，”诺基亚负责本土业务的高管Tommi Uitto在一份声明中称。
作为收购阿尔卡特朗讯后全球成本削减计划的一部分，去年诺基亚在本土裁撤了约1,000个岗位。
诺基亚没有透露全球裁员数量，但工会组织估计总计会裁撤1-1.5万个岗位。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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