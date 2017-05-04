诺基亚计划在本土裁撤最多200个岗位 力求维持利润率

路透赫尔辛基5月4日 - 芬兰电信网络设备制造商诺基亚周四表示，计划继续在本土裁员，将裁撤芬兰国内最多200个岗位，以求在全球网络设备市场需求下滑的背景下维持利润率。

“为了在这种市场环境下取得成功，我们必须继续精简成本结构并提升效率，”诺基亚负责本土业务的高管Tommi Uitto在一份声明中称。

作为收购阿尔卡特朗讯后全球成本削减计划的一部分，去年诺基亚在本土裁撤了约1,000个岗位。

诺基亚没有透露全球裁员数量，但工会组织估计总计会裁撤1-1.5万个岗位。(完)