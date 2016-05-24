诺基亚可能在全球裁员1-1.5万人--工会代表

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透赫尔辛基5月24日 - 芬兰一工会代表称，电信设备制造商诺基亚(NOKIA.HE)或在全球范围内裁撤1-1.5万个职位，这是其收购阿尔卡特-朗讯ALUA.PA之后成本削减计划的一部分。
诺基亚4月已经启动了该项计划，目标是在2018年之前削减9亿欧元运营成本，不过诺基亚尚未公布裁撤岗位的数字。
“我们还没有听到官方数字，但基于工会方面的信息，我预计这一轮全球裁员可能在1-1.5万人，”诺基亚在Oulu的工会代表Risto Lehtilahti说。
诺基亚的一位发言人拒绝就1-1.5万这个数字发表评论。
诺基亚在全球范围内有大约10.4万名员工。上周该公司公布了针对本土的计划，称将裁撤大约1,000个芬兰的职位，而最初的裁员目标是1,300个。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。