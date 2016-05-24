诺基亚可能在全球裁员1-1.5万人--工会代表

路透赫尔辛基5月24日 - 芬兰一工会代表称，电信设备制造商诺基亚(NOKIA.HE)或在全球范围内裁撤1-1.5万个职位，这是其收购阿尔卡特-朗讯ALUA.PA之后成本削减计划的一部分。

诺基亚4月已经启动了该项计划，目标是在2018年之前削减9亿欧元运营成本，不过诺基亚尚未公布裁撤岗位的数字。

“我们还没有听到官方数字，但基于工会方面的信息，我预计这一轮全球裁员可能在1-1.5万人，”诺基亚在Oulu的工会代表Risto Lehtilahti说。

诺基亚的一位发言人拒绝就1-1.5万这个数字发表评论。

诺基亚在全球范围内有大约10.4万名员工。上周该公司公布了针对本土的计划，称将裁撤大约1,000个芬兰的职位，而最初的裁员目标是1,300个。(完)