诺基亚考虑收购Juniper 以增强其网络部门实力--报导

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透法兰克福/赫尔辛基2月20日 - 德国在线杂志Manager MagazinOnline援引匿名消息人士的话称，芬兰诺基亚NOK1V.HE正在考虑收购美国JuniperNetworks(JNPR.N)，将后者纳入其通讯网络设备业务。
该杂志周四表示，诺基亚通信(Nokia Solutions and Networks，NSN)执行长苏立(RajeevSuri)去年底前往美国，与Juniper管理层讨论更紧密合作，并有可能进行合并以强化NSN薄弱的美国业务。
Juniper股票市值为137亿美元，由此成为诺基亚的主要收购目标，但该杂志称，诺基亚可能利用Juniper所持31亿美元现金为收购提供支持。
诺基亚将旗下设备和服务业务以54亿欧元(合74亿美元)出售给微软(MSFT.O)后，NSN将成为诺基亚的主要业务。诺基亚与微软的上述交易料将于下月底完成。
诺基亚曾表明正在考察多种选项，作为3月结束的战略评估的一部分。
一位熟悉NSN策略的消息人士称，近期内暂时没有这样的交易。但分析师称，NSN和其他规模较小的网络设备企业可能将进行并购，因为开发更好的移动宽带基建项目成本高昂，这使那些拥有较高研发预算的企业享有优势。
NSN和Juniper目前已经在开发并向电信运营商销售网络设备方面展开合作。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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