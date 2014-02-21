诺基亚考虑收购Juniper 以增强其网络部门实力--报导

路透法兰克福/赫尔辛基2月20日 - 德国在线杂志Manager MagazinOnline援引匿名消息人士的话称，芬兰诺基亚NOK1V.HE正在考虑收购美国JuniperNetworks(JNPR.N)，将后者纳入其通讯网络设备业务。

该杂志周四表示，诺基亚通信(Nokia Solutions and Networks，NSN)执行长苏立(RajeevSuri)去年底前往美国，与Juniper管理层讨论更紧密合作，并有可能进行合并以强化NSN薄弱的美国业务。

Juniper股票市值为137亿美元，由此成为诺基亚的主要收购目标，但该杂志称，诺基亚可能利用Juniper所持31亿美元现金为收购提供支持。

诺基亚将旗下设备和服务业务以54亿欧元(合74亿美元)出售给微软(MSFT.O)后，NSN将成为诺基亚的主要业务。诺基亚与微软的上述交易料将于下月底完成。

诺基亚曾表明正在考察多种选项，作为3月结束的战略评估的一部分。

一位熟悉NSN策略的消息人士称，近期内暂时没有这样的交易。但分析师称，NSN和其他规模较小的网络设备企业可能将进行并购，因为开发更好的移动宽带基建项目成本高昂，这使那些拥有较高研发预算的企业享有优势。

NSN和Juniper目前已经在开发并向电信运营商销售网络设备方面展开合作。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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