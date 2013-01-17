诺基亚宣布将削减1,000多个IT工作岗位

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透赫尔辛基1月17日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE表示为了实施已宣布的重组决定,公司将削减超过1,000个IT工作岗位,包括将转入HCL Technologies (HCLT.NS)和Tata Consultancy Services (TCS.NS)的820名职员.
诺基亚称还将砍去300个岗位,多数裁员是在芬兰.
此次裁员是诺基亚削减10,000个岗位计划的一部分,其中3,700个是在芬兰.(完)
(编译 石冠兰; 审校 高琦)
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