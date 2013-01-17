诺基亚宣布将削减1,000多个IT工作岗位

路透赫尔辛基1月17日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE表示为了实施已宣布的重组决定,公司将削减超过1,000个IT工作岗位,包括将转入HCL Technologies (HCLT.NS)和Tata Consultancy Services (TCS.NS)的820名职员.

诺基亚称还将砍去300个岗位,多数裁员是在芬兰.

此次裁员是诺基亚削减10,000个岗位计划的一部分,其中3,700个是在芬兰.(完)

(编译 石冠兰; 审校 高琦)

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