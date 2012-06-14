诺基亚将再裁员一万人 发业绩预警

Jekaterina Kapanen（右）离开了诺基亚手机工厂，此前诺基亚执行长艾洛普（Stephen Elop）的裁员声明通过视频传达到了公司在芬兰的员工。 REUTERS/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

路透巴黎6月14日电---亏损累累的芬兰手机制造商--诺基亚NOK1V.HE计划在全球范围内再裁员一万人,并警告称第二季手机业务亏损可能大於预期.

此次裁员包括关闭在芬兰的唯一工厂,并将艾洛普(Stephen Elop)於2010年出任首席执行官(CEO)以来的计划裁员数扩大至超过4万人.

诺基亚周四表示,2013年年底前将额外增加约10亿欧元(13亿美元)的重组费用.

该公司还表示,在2012年剩余的三个季度,重组相关的现金流出约为6.50亿欧元,2013年约为6亿欧元.

2011年2月诺基亚宣布弃用自己的塞班(Symbian)智能手机操作系统,转用微软的Windows Phone系统,此後诺基亚股价即大跌逾70%.

CCS Insight调研主管Ben Wood称,"这些变化突显诺基亚面临挑战的严重性,尤其是面对苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的惨烈竞争."

诺基亚此前表示,将把高端手机业务Vertu出售给EQT公司.

0741GMT,诺基亚股价暴跌6.03%.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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