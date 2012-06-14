诺基亚将再裁员一万人 发业绩预警

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透巴黎6月14日电---亏损累累的芬兰手机制造商--诺基亚NOK1V.HE计划在全球范围内再裁员一万人,并警告称第二季手机业务亏损可能大於预期.
此次裁员包括关闭在芬兰的唯一工厂,并将艾洛普(Stephen Elop)於2010年出任首席执行官(CEO)以来的计划裁员数扩大至超过4万人.
诺基亚周四表示,2013年年底前将额外增加约10亿欧元(13亿美元)的重组费用.
该公司还表示,在2012年剩余的三个季度,重组相关的现金流出约为6.50亿欧元,2013年约为6亿欧元.
2011年2月诺基亚宣布弃用自己的塞班(Symbian)智能手机操作系统,转用微软的Windows Phone系统,此後诺基亚股价即大跌逾70%.
CCS Insight调研主管Ben Wood称,"这些变化突显诺基亚面临挑战的严重性,尤其是面对苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的惨烈竞争."
诺基亚此前表示,将把高端手机业务Vertu出售给EQT公司.
0741GMT,诺基亚股价暴跌6.03%.(完)
--编译 田建华;审校 龚芳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。