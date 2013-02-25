消息人士称诺基亚将力推低价手机

路透哥本哈根2月22日（记者 Ritsuko Ando） - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE公司人士周五称，该公司将推出更多低价手机，应对中国厂商在低端市场的竞争。

诺基亚过去两年专注于在相对高端的智能手机市场追赶苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)，最新举措表明其正扩大努力方向。

消息人士称，诺基亚将推出低价基本型手机，与华为、中兴(000063.SZ)竞争，此外还将推出Lumia智能机较低价版本。

但关于这些手机的价格细节目前还不得而知，诺基亚发言人拒绝置评。

诺基亚曾是手机产业毫无争议的领头羊，但后来在智能机和低端手机市场均面临越来越大的竞争压力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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