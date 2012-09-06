诺基亚调降Lumia 800手机在欧洲价格--消息人士

路透赫尔辛基9月6日电---两位业界人士周四对路透说,亏损连连的芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE本周已调降其中端手机Lumia 800 Windows Phone价格,降幅约为15%,并小幅调降其他Windows手机机种的价格.

诺基亚表示,降价是该公司正常业务的一部分.

"我们的定价作法一如往常,反映了典型商品使用周期的改变,"诺基亚一位发言人说.

诺基亚周三发布两款新的Lumia智能手机,但市场随即看衰.投资者期望诺基亚推出能改变公司命运的手机,而新款手机未能带来惊喜. (完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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