版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 14:16 BJT

诺基亚将与中移动联手推Lumia 920T

诺基亚周三表示，公司将发布专为中国市场量身定制的旗舰版Lumia智能手机。中国移动将开售Lumia 920T，这是中国移动3G网络中首款基於微软Windows Phone 8平台的智能手机。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐