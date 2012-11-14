最新Lumia手机有望为诺基亚争取更多时间

路透赫尔辛基11月13日电(记者 Ritsuko Ando)---诺基亚NOK1V.HE最新推出的Lumia智能手机正慢慢进入市场，早期迹象显示，Lumia的销量前景较为乐观，或能为诺基亚在对抗业界领头羊三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)的战争中赢得更多时间。

但分析人士表示，投资者不可指望处境艰难的诺基亚会迅速翻身，因微型平板电脑等竞争性电子产品也在争抢消费者的注意力。

市场研究公司Canalys的分析师皮特·坎宁安(Pete Cunningham)说：“正面的评价是个不错的开始，但我们之前见过很多次，评价本身不代表会有强劲的销量。”

Lumia 920和820的大卖对於诺基亚的生存至关重要。这家昔日的市场霸主正逐步耗尽资金，同时在高端和廉价手机市场也不断丢失份额。

FIM Securities分析师迈克尔·施罗德(Michael Schroeder)预测，Lumia 920和820本季度的销量将达到100-300万台。老款Lumia手机第三季度的销量为290万部，而同期苹果iPhone销量则约为2,660万部。

他预测说：“不管怎样，差距缩小的程度不会太大。”

2011年2月，诺基亚首席执行官埃洛普(Stephen Elop)决定联手微软(MSFT.O)，不使用谷歌(GOOG.O)安卓系统，也不继续开发自有的操作系统。Lumia的销量或将成为检验这一决策的试金石。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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