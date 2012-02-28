诺基亚推低价智能手机抢夺大众用户

路透巴塞罗那2月27日电（记者 Tarmo Virki）---诺基亚NOK1V.HE周一推出一款基於微软(MSFT.O)Windows Phone操作系统的低价智能手机，目的是将目标对准大众用户以赢回市场份额。

去年，诺基亚放弃自主研发的智能手机操作系统，转而使用Windows Phone，以便更好地与苹果(AAPL.O)等对手竞争，但该公司智能手机价格高一直遭到诟病。

诺基亚称，新款Lumia 610手机将於下个季度上市，标价189欧元（不包括补贴和税费）。

咨询公司CCS Insight的研究主管伍德（Ben Wood）称，“610的推出，为诺基亚Lumia系列与低端安卓手机的中降到了一个更令人鼓舞的新价位。”

分析人士指出，华为HWT.UL、中兴(000063.SZ)等亚洲手机厂商正在竞相推出更低价的智能手机，他们的产品售价不过100美元出头。

Inderes分析师Mikael Rautanen称，“我原以为价格区间会更低一些。市场可能对Lumia 610较高的定价有些失望。”

诺基亚同时宣布推出高端Lumia 900手机的国际版，这款手机也采用Windows Phone操作系统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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