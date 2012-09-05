诺基亚发布Lumia 920智能手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透9月5日电---诺基亚 NOK1V.HE NOK.N 周三推出Lumia 920智能手机,作为该公司装备微软Windows Phone 8操作系统的旗舰产品.
Lumia 920将使用Pureview相机技术,并提供无线充电等功能.且Windows Phone 8系统支持屏幕截图.
诺基亚表示,Lumia 920智能手机将於今年第四季在部分市场上市,但拒绝说明是哪些市场,只表示,中国将是率先上市的市场之一.(完)
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。