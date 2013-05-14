诺基亚发布Lumia 925 售价469欧元

路透伦敦/赫尔辛基5月14日 - 诺基亚NOK1V.HE发布了更轻且配金属外壳的Lumia 925智能手机，期望借此吸引消费者以缩短与竞争对手的市场差距。

Lumia 925税前售价为469欧元（约3,740元），为诺基亚搭载Windows Phone系统的最新款手机。

该款手机重量为139克，较重量为185克的Lumia 920轻一些。一些评论人士曾称，Lumia 920有些过重。

诺基亚称，Lumia 925将于6月在全球发售，在美国市场将由T-MobileTMUS.N销售，中国市场将由中国移动(0941.HK)和中国联通(0762.HK)销售。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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