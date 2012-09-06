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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 09:41 BJT

诺基亚发布新一代Lumia智能手机

诺基亚周三举行发布会，推出配置微软Windows Phone 8操作系统的旗舰产品Lumia 920智能手机，该手机使用Pureview相机技术，并提供无线充电等功能。诺基亚表示该智能手机将於今年第四季在部分市场上市，中国将是率先上市的市场之一。

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