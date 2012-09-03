新款Lumia手机推出在即 诺基亚和微软作最后一搏

资料图片：在布鲁塞尔的一家店内，在iPhone标识旁拍摄的诺基亚手机。 REUTERS/Francois Lenoir

路透纽约/西雅图8月31日电---微软(MSFT.O)和诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)正准备迎接一次最好的翻身机会,但也可能是最後一搏.他们的对手是目前主导移动通讯市场的苹果(AAPL.O)iPhone和谷歌(GOOG.O)的安卓(Android)操作系统.

分析师和投资者表示,若下周推出的新款Lumia手机无法吸引消费者,对诺基亚而言可能意味着灭顶之灾,也可能对微软在手机市场重新占据一席之地的努力带来重创.

"其中的利害关系非常大,"Canaccord Genuity分析师Michael Walkley表示,"诺基亚将全部赌注都压在了Windows系统上,若这次不能成功,下一步也许就不得不采取行动以尽可能满足股东利益了,这些行动或包括抛售关键资产或出售整个公司."

过去18个月,诺基亚的营业亏损已超过30亿欧元,该公司被迫裁减了1万个岗位,并寻求资产出售.

诺基亚在全球智能手机市场中的份额也已较2007年iPhone推出前的50%,骤降至不到10%.

对於微软来说,如果Lumia能够成功推出,或将说服更多手机制造商和电信运营商支持微软最新手机软件,该软件与即将推出的Windows 8代码相同,反应更快,且有可自定义的启动画面.

据Strategy Analytics数据,Windows手机在全球智能手机市场仅占3.7%的市场份额.安卓手机占68%,苹果占17%.

在新Lumia即将上市之时,正值安卓手机挣扎于可能的法律裁决重创之际,而且Research In Motion LtdRIM.TORIMM.O黑莓手机市占率持续下滑.

美国一家法院的陪审团8月24日判定,韩国三星电子(005930.KS)抄袭了苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿後者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.

这一裁决为微软打开了一扇窗户,但该公司首先要迎合消费者.

"Windows Phone确实要依靠自己的实力,它得去吸引消费者,"咨询公司J. Gold Associates独立的手机分析师Jack Gold称.

**时机绝佳?**

诺基亚预计将於9月5日新推出两款Lumia手机,现属谷歌的摩托罗拉同日也将发布一款新品.

手机研究机构Alekstra分析师Tero Kuittinen认为,Lumia需要具备一些完全不同的特质,才能击败iPhone和安卓手机,例如大胆而新颖的外观,超乎寻常的拍照性能或者内置小型投影机.

诺基亚可能已经没有几年的时间来尝试.这家芬兰最有名的公司雄踞全球市场头号手机制造商宝座十几年後,已被三星电子挤到第二的位置.现在诺基亚已把发展智能手机的赌注都押在了微软的身上.

拯救诺基亚,并使新的Window Phone 8操作系统拥有强势开局的重任,落在了诺基亚执行长艾洛普(Stephen Elop)的肩头.曾在微软任职的艾洛普一手促成了诺基亚与微软之间的合作协议.

艾洛普手中握有的筹码之一,是来自美国大型移动服务供应商的支持;他们希望看到Windows成为第三个强大的智能手机平台,与安卓和苹果相抗衡.

美国市场的大型无线服务供应商Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L),Sprint Nextel(S.N)以及德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile USA均已表示,将支持Windows Phone 8;美国电话电报公司(AT&T)(T.N)称,将出售基於微软软件的诺基亚手机.

微软在安卓产品专利权使用费方面的收入,其实比出售自有品牌的手机软件要高.但CCS Insight的分析师John Jackson称,微软"无法承受未能在全球智能手机市场拥有重要地位的後果."

Canaccord的Walkley补充道,微软需在2013年底之前,在智能手机市场取得至少10%的份额,才能成为有影响力的竞争者.(完)

--编译 丁琦/于春红/徐文焰;审校 隋芬/孙茉莉

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