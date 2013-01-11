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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 15:06 BJT

Lumia手机热销或助诺基亚走出低谷

诺基亚表示，Lumia智能手机的热销帮助其手机业务实现第四季潜在获利能力，或将带领昔日手机巨擘走出低谷。诺基亚表示，优于预期的第四季业绩还应归功于降低成本、诺基亚西门子通信公司的强劲业绩以及5,000万欧元的专利权使用费收入。诺基亚并表示公司仍处于艰难境地。路透
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