诺基亚发布新款Windows智能手机 投资者失望(更新版)

(增加诺基亚高层和应用程序开发商的评论)

* 诺基亚此举被视为夺回市场份额的最後一搏

* 摩托罗拉和苹果等厂商亦推出新机

* 诺基亚股票暴跌13%,未披露新产品价格和细节令人失望

路透纽约/赫尔辛基9月5日电---芬兰诺基亚NOK1V.HE周三发布新款Lumia智能手机,但股价暴跌13%.投资者期望诺基亚推出能改变公司命运的手机,而新款手机未能带来惊喜.

诺基亚及其合作夥伴微软(Microsoft)(MSFT.O)周三展示Lumia 920智能手机,这或许是他们从苹果(AAPL.O),三星电子(005930.KS)和谷歌(Google)(GOOG.O)手中夺回市场份额的最後一次重大努力.

微软和诺基亚期望新款手机成为在全球愈演愈烈的移动产业竞争中的利器.但投资者表示,新款手机没有带来惊喜,迅速给出负面评价.一些分析师称,诺基亚对手机上市日期,价格或运营商合作夥伴等信息三缄其口,也令人失望.Lumia手机色彩鲜艳,屏幕较大,并采用了降低照片和视频模糊和抖动的技术.

诺基亚在赫尔辛基交易的股票自盘中开始下跌,直到纽约发布新品,收盘大跌13%,报1.99欧元,为6月以来的最大单日跌幅.诺基亚的美国上市股票收盘狂泄约16%,报2.38美元.诺基亚股票自7月中旬以来累计上涨67%,受Lumia手机发布前的乐观憧憬升温提振.

在假日购物旺季之前,有许多行动设备预计将陆续登场,而Lumia则是率先登场的产品.谷歌旗下的摩托罗拉行动於周三稍晚发表了三款Android智能手机.美国最大行动通讯服务业者Verizon Wireless已经承诺将销售这三款摩托罗拉手机.

亚马逊(AMZN.O)将在周四发表新款Kindle Fire平版电脑,而苹果则料将在9月12日发表最新版iPhone.

"挑战在於竞争对手的产品正在出第四、第五甚至第六版,而诺基亚的第一章还没写完,被落得很远,仍得要急起直追."RBC分析师Mark Sue表示.

"人们寻求的是让人目眩神迷的产品.多数投资人认为这是有进步的产品,而非革命性产品.诺基亚有了一些不错的进展,但投资人期待看到的飞跃.但我们并没见到."

许多在纽约亲眼见到新款Lumia手机的产业分析师表示,这是一款非常扎实的设备,有一些特色,但并未如诺基亚首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)承诺的那样达到极致.

诺基亚并未公布行动通讯服务业者的合作名单,部分分析师担心这是电信业者支持力道疲弱的迹象.诺基亚表示,稍晚将在各国陆续公布产品定价及上市时间.

"在没有定价及推出时程的情形下,很难评估这次产品发布效应.这令人感到失望."电信业谘询机构Northstream执行长Bengt Nordstrom.

对於微软而言,Lumia销售成功将说服更多手机制造商及行动通讯业者支持Windows Phone 8.三星上周率先发表运行这款软件的智能手机,并称最快於下月开始贩售.

若新款手机未能吸引消费者,则可能让亏损连连的诺基亚殒落,并让试图在手机市场重新站稳脚的微软面临重大挫败.

诺基亚智能产品副总裁Jo Harlow表示,"我们正与电信业夥伴敲定我们最後的计画."

根据Strategy Analytics数据,Windows手机的全球市占率仅3.7%.

当Harlow被问及Windows手机可能在2013年底取得10%市占的问题时,她称,"若能在2013年底取得10%市占,我会很高兴."(完)

--编译 肖群英/张明钧;审校 张涛

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