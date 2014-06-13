诺基亚将为旗下地图业务收购美国智能数据公司Medio Systems

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透赫尔辛基6月12日 - 芬兰诺基亚NOK1V.HE 周四表示，将为其导航业务HERE收购美国小型数据公司Medio Systems。
Medio位于西雅图，有大约60名员工。交易预计在7月底之前完成，但收购价格未对外透露。
诺基亚称，Medio的智能数据技术能够让其开发可以随环境变化的数码地图。
诺基亚4月完成了向微软(MSFT.O)出售手机业务的交易，目前集团还剩下网络业务、导航和专利。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。