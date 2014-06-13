诺基亚将为旗下地图业务收购美国智能数据公司Medio Systems

路透赫尔辛基6月12日 - 芬兰诺基亚NOK1V.HE 周四表示，将为其导航业务HERE收购美国小型数据公司Medio Systems。

Medio位于西雅图，有大约60名员工。交易预计在7月底之前完成，但收购价格未对外透露。

诺基亚称，Medio的智能数据技术能够让其开发可以随环境变化的数码地图。

诺基亚4月完成了向微软(MSFT.O)出售手机业务的交易，目前集团还剩下网络业务、导航和专利。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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