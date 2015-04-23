诺基亚地图业务引起更多潜在买家的兴趣--杂志

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月22日 - 德国杂志Manager Magazin周三报导，诺基亚NOK1V.HE的地图业务已引起不少潜在买家的兴趣，他们包括Facebook(FB.O)、以及由宝马(BMWG.DE)、奥迪(VOWG_p.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)等德国车商组成的财团。
该杂志的这篇报导援引了知情消息人士，同时也证实了早前的一份报导，即在线叫车服务商优步(Uber)正在考察诺基亚地图业务HERE的账簿，美国私募股权投资公司Hellman & Friedman也表示出兴趣。
据Manager Magazin称，诺基亚地图业务HERE的账面价值为20亿欧元（21.5亿美元）。按照分类加总估值法，券商Inderes Equity Research对HERE的估值为44亿至69亿欧元。
诺基亚、宝马、戴姆勒、Facebook和优步均拒绝就该报导置评。无法立即联系到奥迪和Hellman & Friedman提供评论。
此外，全球最大的汽车零配件生产商之一、诺基亚HERE业务在汽车导航系统方面的合作伙伴德国大陆集团(CONG.DE)，拒绝表态它是否会进行收购投标。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。