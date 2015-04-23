诺基亚地图业务引起更多潜在买家的兴趣--杂志

路透法兰克福4月22日 - 德国杂志Manager Magazin周三报导，诺基亚NOK1V.HE的地图业务已引起不少潜在买家的兴趣，他们包括Facebook(FB.O)、以及由宝马(BMWG.DE)、奥迪(VOWG_p.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)等德国车商组成的财团。

该杂志的这篇报导援引了知情消息人士，同时也证实了早前的一份报导，即在线叫车服务商优步(Uber)正在考察诺基亚地图业务HERE的账簿，美国私募股权投资公司Hellman & Friedman也表示出兴趣。

据Manager Magazin称，诺基亚地图业务HERE的账面价值为20亿欧元（21.5亿美元）。按照分类加总估值法，券商Inderes Equity Research对HERE的估值为44亿至69亿欧元。

诺基亚、宝马、戴姆勒、Facebook和优步均拒绝就该报导置评。无法立即联系到奥迪和Hellman & Friedman提供评论。

此外，全球最大的汽车零配件生产商之一、诺基亚HERE业务在汽车导航系统方面的合作伙伴德国大陆集团(CONG.DE)，拒绝表态它是否会进行收购投标。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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