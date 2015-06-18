德国汽车商准备竞购诺基亚地图业务--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福6月17日 - 知情人士对路透称，德国高端汽车制造商宝马(BMW)(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和奥迪(VOWG_p.DE)正在准备购买诺基亚(Nokia)NOK1V.HE的地图业务，约束性竞标将到周四截止。
一名消息人士周三对路透称，约束性要约将作为最终报价协商的基础。
诺基亚准备出售高清晰度地图业务HERE，同时专心完成以156亿欧元(172亿美元)对网络设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) ALU.NALU.PA的收购。
分析师估计HERE潜在价值在20亿-40亿欧元之间。
诺基亚发言人拒绝评论具体出售情况，不过表示“正在进行战略评估，但未必能够达成交易。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。