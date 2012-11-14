诺基亚发布地图服务“Here” 支持iPhone及其他设备

路透旧金山11月13日电（记者 Jonathan Weber）---诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)周二发布了支持iPhone和其他设备的地图应用，并将其地图服务更名为“Here”，寻求从旗下产品中挖掘亮点。

诺基亚表示，将收购旧金山湾区创新企业Earthmine，为其地图服务提供3D街景。该公司还宣布与Mozilla合作，为拟於明年发布的火狐（Firefox）移动操作系统提供地图服务。

在新兴的移动计算领域，地图已成为一种至关重要的应用，而诺基亚的地图服务被认为是该公司的一个强项，尽管该公司在智能手机领域的竞争中身处下风。诺基亚2007年收购地图先锋企业Navteq後成立了自己的地图服务。

诺基亚首席执行官埃洛普（Stephen Elop）接受采访时称，公司新推的Lumia智能手机拥有“比其他设备更好的定位服务”，其销售会从中受益。

但埃洛普强调，公司将努力使各种厂商都能使用“Here”服务，就连智能手机竞争对手也包括在内。

诺基亚新的iPhone地图应用将在未来几周发布，这明显是利用苹果地图服务饱受诟病而做出的努力。

诺基亚还称，将在明年初发布安卓（Android）版地图应用。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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