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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:31 BJT

企业并购：诺基亚称将手机业务售予微软获中国批准，预计4月完成交易

路透赫尔辛基4月8日 - 诺基亚 周二表示，将手机业务售予微软的交易已经得到中国当局的批准，并称预计4月完成该交易。

诺基亚9月同意将手机业务以54亿欧元(约合74亿美元)出售给微软。

“诺基亚和微软目前已经接到中国、欧盟执委会、美国司法部以及很多其他国家地区的批准。”诺基亚在一份声明中称。

诺基亚宣布上述声明后，股价开盘上涨2.4%至5.44欧元。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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