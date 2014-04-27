诺基亚向微软出售手机业务交易完成

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透赫尔辛基4月25日 -诺基亚NOK1V.HE周五称，其将手机业务出售给微软的交易已经完成。此前两家公司同意这笔交易将不包括印度和韩国的两家工厂。
诺基亚称，目前预计最后交易价格略高于之前宣布的54.4亿欧元(75.2亿美元)。
诺基亚表示，由于与印度当局有税务争端，诺基亚将把金奈工厂作为微软的承包制造商来运营。
该公司还称，将关闭韩国马山一处拥有约200名员工的工厂。
诺基亚补充表示，董事会成员将于下周初就公司的战略评估召开会议。
此前有媒体报导，诺基亚将在下周二任命苏立(Rajeev Suri)为新任执行长，并宣布网络设备为重点的新战略。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
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