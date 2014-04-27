诺基亚向微软出售手机业务交易完成

路透赫尔辛基4月25日 -诺基亚NOK1V.HE周五称，其将手机业务出售给微软的交易已经完成。此前两家公司同意这笔交易将不包括印度和韩国的两家工厂。

诺基亚称，目前预计最后交易价格略高于之前宣布的54.4亿欧元(75.2亿美元)。

诺基亚表示，由于与印度当局有税务争端，诺基亚将把金奈工厂作为微软的承包制造商来运营。

该公司还称，将关闭韩国马山一处拥有约200名员工的工厂。

诺基亚补充表示，董事会成员将于下周初就公司的战略评估召开会议。

此前有媒体报导，诺基亚将在下周二任命苏立(Rajeev Suri)为新任执行长，并宣布网络设备为重点的新战略。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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