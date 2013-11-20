诺基亚股东同意以54亿欧元将手机业务售予微软

路透赫尔辛基11月19日 -诺基亚(Nokia)NOK1V.HE股东同意将手机业务作价54亿欧元(74亿美元)售予微软(Microsoft)(MSFT.O)，认定该笔交易的财务收益超出反对失去这项芬兰国有资产的影响。

根据周二股东大会上的最终计数，拥有诺基亚逾99%投票权的投资者支持该交易。这宗交易获监管许可后，料将在明年第一季度完成。

诺基亚在9月同意向微软出售设备和服务业务，并向后者许可专利。诺基亚此前进入智能手机领域较晚，而且回天乏术。

该交易料将推动诺基亚的净现金从第三季的约20亿欧元增至近80亿欧元。这一收获可能有助于该公司重新获得评级机构的投资级评级，并且向股东返还现金。

诺基亚今年稍早暂停年度分红以便储备现金，是该公司148年有历史记录来第一次这样做。

亿万富豪及维权投资者DanielLoeb在10月时称，他已经持有诺基亚股票，预计微软收购能向投资者返还“有意义的一部分过剩现金”。

在卖掉亏损的手机业务之后，诺基亚剩余业务有90%以上的营收将来自电信设备子公司Nokia Services andNetworks。该公司的其他资产还包括一个导航软件子公司和一批专利。(完)

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/高琦)

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