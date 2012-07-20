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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 16:34 BJT

诺基亚第二季亏损稍低於预期

尽管市场份额继续遭苹果和三星蚕食，芬兰诺基亚第二季亏损幅度略低於预期，且季度末持有现金并不像投资者所担心地那麽少。业绩公布後，诺基亚股价跳涨10%。该公司在2011年2月决定放弃自己的智能手机软件，转而采用Windows操作系统後，其股价已跌去逾80%。

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