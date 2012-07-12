诺基亚手机事业亏损恐加剧

路透赫尔辛基7月11日电---诺基亚 NOK1V.HE 下周公布季度财报时料显示手机事业亏损加剧,其微软 MSFT.O 智能手机的销量在今年稍晚前不太可能大幅成长.诺基亚原本冀望藉微软手机来力挽狂澜.

诺基亚为全球第二大手机厂商,但在智能手机争霸战中却落後于苹果 AAPL.O 和三星 005930.KS.诺基亚欲以搭配微软Windows软体的智能手机Lumia来扳回一城.

根据路透调查38位分析师,该公司料公布第二季手机业务营业亏损2.36亿欧元,几近是前季亏损1.27亿欧元的两倍.

分析师预期推出新基本款手机可望在第三季将手机事业的营业亏损缩减至1.49亿欧元.

他们预估第三季集团净损将从第二季的7.06亿欧元缩减至5.57亿欧元.

调查显示,分析师平均预期该公司在短短三季内将会再烧掉19亿欧元的现金,最悲观的预测是认为明年就会把49亿欧元的净现金部位全部用完.

平均而言,他们预期诺基亚在第二季结束时净现金部位减至37亿欧元,第三季底则为32亿欧元.

外界普遍预期诺基亚将在9月公布采用新版Windows软体的手机,这再加上传统上假期销售会较强劲,应该能够带动第四季业绩改善.

分析师预估诺基亚第二季Windows手机销量约较前季成长一倍至380万支.他们并预期第三季将进一步增至510万支.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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