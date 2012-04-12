诺基亚预估第一季手机业务亏损 股价一度重挫

4月11日，在美国加州的Carlsbad，一款诺基亚Lumia 900手机在展台上。 REUTERS/Mike Blake

* 预期第一季手机业务营业亏损约为营收的3%

* 预期第二季亏损幅度相仿或更大

* 诺基亚股价一度重挫19%,大盘则为上扬

* Lumia 900瑕疵可能造成资料传输中断,将在4月16日推出补丁

* 消费者将取得通话费补贴

记者 Tarmo Virki 编译 王冠中/李婷仪/肖群英

路透赫尔辛基4月11日电---诺基亚NOK1V.HE警告称,其手机业务今年前两季可能呈现亏损,消息令其股价重挫19%.该公司正致力於更新产品线,以与苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)竞争.

诺基亚周三稍早表示,在新推出的Lumia 900智慧型手机中发现软体瑕疵,在修补程式推出前,会补贴消费者购机金额.该公司希望透过这支手机来与苹果的iPhone相抗衡.

诺基亚股价一度跌至3.10欧元,为1997年以来最低水准.自诺基亚在2011年2月宣布将放弃自家开发的Symbian手机作业系统并改采微软(MSFT.O)的Windows Phone系统以来,其股价已挫跌逾50%.

诺基亚表示,其手机业务第一季营业亏损料为营收的3%左右,先前的预估为损益两平.该公司并预估第二季亏损程度相仿或更大,逊於路透调查29名分析师的预估.诺基亚正推出一系列运行Windows Phone系统的手机,填补Symbian产品线的空缺.

分析师原先平均预估第一季利润率为0.4%,第二季为2.1%.

"这真是太惨了,"WestLB分析师Thomas Langer说."Symbian手机出货量下滑速度比我们预期的还要快...而Lumia手机的增长速度却又没有快到可以弥补空缺."

"激烈竞争使得诺基亚面临更为严峻的挑战,特别来自苹果和三星的竞争,两家公司当前的获利和整体产业相较不成比例地高."

诺基亚称,正当其在较为先进国家市场受挫之际,向来是诺基亚主要成长力道来源的印度、中东、非洲及中国等新兴市场也面临更加激烈的竞争.

虽然以产量计,诺基亚仍是全球第一大手机制造商,但去年在利润丰厚的智慧手机市场已经落後苹果及使用谷歌(GOOG.O)Android系统的手机,有部分是因其在美国市场表现疲弱.诺基亚在美国的智慧手机市场份额不到1%.

诺基亚第一季总计售出1,200万支智慧手机,毛利降至16%,低於上季的20%,因为Symbian产品组合的快速萎缩.与苹果iPhone第四季3,700万支销量相较,诺基亚还有一段很长的路要拼.

**节节败退**

Langer预计,这些问题还会延续至今年一整年.

"第三季时会有iPhone 5和三星的Galaxy S3等产品问世,所以诺基亚2012年的每股盈余(EPS)现在看来有点危险.我认为他们或许得展开第二或第三阶段的重整计画.现在情势对他们而言非常严峻."

诺基亚首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)2010年底上任之後,即宣布裁员3万人.

诺基亚称,在3月结束的季度中,该公司销售超过200万支Lumia智慧手机,虽高於11月-1月的逾100万支总销量,但还是跟不上分析师原先预估的增速.

调查公司Inderes的Mikael Rautanen表示,他原本预估数字为实际数据的两倍.

"这给投资者浇了一盆冷水,我认为诺基亚的股票正随之作出反应,"他说.

诺基亚称,将日渐把重心放在Lumia手机,而这一任务却因其首款第四世代行动通讯(4G)手机Lumia 900存在数据连接程式错误而升高;该公司对该款手机的宣传口号为"令人惊叹的高速连网".诺基亚表示,这是与手机软件相关的"记忆体管理问题",而非硬件或视窗操作系统问题,软件更新解决方案将於4月16日前後就绪.

该公司正向已购买Lumia 900手机的任何顾客,或在4月21日前购机的顾客发放100美元美国电话电报公司(AT&T)优惠券.向该运营商购买Lumia 900手机绑约两年的售价为99.99美元.

Lumia 900手机目前仅在美国销售,刚刚於4月8日发布,是诺基亚在美国东山再起的关键.

"这就好像所有人在关注该公司在起跑表现时引擎停摆一样."Gartner分析师Carolina Milanesi表示.

这是诺基亚第三款使用Windows系统的手机,将於第二季在全球发售.在今年1月美国拉斯维加斯的消费电子展上,该款手机赢得多个奖项.

**代价高昂的瑕疵**

目前使用Lumia 900手机的CCS Insight分析师John Jackson表示,"我必须说我还没遇到什麽问题,但他们直截了当、积极、且无疑是耗资巨大的反应让我印象深刻."

不过一位不愿透露姓名的分析师称,这一瑕疵在修补前对诺基亚销售的影响最高仅有1,000万美元,但对於竭力重振公司品牌的诺基亚而言将是一大挫折.去年第四季度,诺基亚在全球智能手机市场的份额从一年前的30%骤降至12%.

"原本推出时的状况相当不错,在黄金时段大作广告,产品风评也不差,但却让一个记忆体问题给乱了套,这是他们最不想要发生的事情,尤其是在美国,"Canalys分析师Tim Shepherd在诺基亚发布亏损警讯前表示.

诺基亚在1990年代後期通过其Communicator系列手机创造了智能手机行业,在2007年苹果推出iPhone手机和谷歌(Google)在2008年稍晚发布Android系统之前,诺基亚毫无疑问地一直是该领域的领头羊.(完)

--编译 王冠中/李婷仪/肖群英;审校 张涛/张明钧

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