诺基亚称已掌握阿尔卡特-朗讯控制权 两公司1月14日合并

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透赫尔辛基1月4日 - 芬兰电信网络设备生产商诺基亚(Nokia)(NOKIA.HE)周一称，已通过156亿欧元(170亿美元)的全股票收购要约掌握对法国竞争对手阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA的控制权，两家公司将于1月14日合并。
诺基亚称，法国股票市场管理局已经宣布要约的成功，中期结果显示，诺基亚将持有阿尔卡特-朗讯约79%的股权。
“两家公司将开始推进合并计划，合并后集团将于2016年1月14日投入首日运营，”诺基亚发表声明称。(完)
(编译 刘秀红; 审校 李春喜)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。