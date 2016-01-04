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国际财经 | 2016年 1月 4日 星期一 16:31 BJT

诺基亚称已掌握阿尔卡特-朗讯控制权 两公司1月14日合并

路透赫尔辛基1月4日 - 芬兰电信网络设备生产商诺基亚(Nokia)(NOKIA.HE)周一称，已通过156亿欧元(170亿美元)的全股票收购要约掌握对法国竞争对手阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA的控制权，两家公司将于1月14日合并。

诺基亚称，法国股票市场管理局已经宣布要约的成功，中期结果显示，诺基亚将持有阿尔卡特-朗讯约79%的股权。

“两家公司将开始推进合并计划，合并后集团将于2016年1月14日投入首日运营，”诺基亚发表声明称。(完)

(编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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