诺基亚称将手机业务售予微软获中国批准（更新版）

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路透赫尔辛基4月8日 -诺基亚NOK1V.HE周二称，已获得中国当局批准将其手机业务出售给微软，而且当局没有要求诺基亚改变其专利相关操作。

诺基亚去年9月同意将手机业务以54亿欧元(约合74亿美元)出售给微软。但诺基亚将保留自己的专利，这在分析师看来是个很有前景的未来成长来源。

诺基亚表示，与微软的交易仍预计将在4月完成。

“诺基亚和微软目前已经接到中国、欧盟执委会、美国司法部以及很多其他国家地区的批准。”诺基亚在一份声明中称。

分析师称，诺基亚作为手机制造商，它向对手支付技术使用费，也向使用自己专利的公司收取费用。重组后的诺基亚在提高专利费方面有更大的自由空间。

据媒体报导，谷歌和三星曾要求中国监管当局确保诺基亚与微软的交易不会导致专利授权费上涨。

“没有哪个国家的当局质疑诺基亚在标准关键专利承诺方面存在合规问题，也没有要求诺基亚改变专利授权计划或收费条款，”诺基亚在声明中称。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)

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