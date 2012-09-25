诺基亚发布两款Asha系列中档手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基9月25日电---诺基亚NOK1V.HE周二发布两款新的触屏手机，以加强面向大众市场的产品组合。
诺基亚称，新发布的Asha 308和Asha 309零售价预计为99美元，其中未计税费和补贴。这两款新机将从今年第四季度开始发货。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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