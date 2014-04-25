诺基亚将于下周二任命苏立为新任执行长--报导

路透赫尔辛基4月25日 -赫尔辛基日报周五报导称，诺基亚(Nokia)NOK1V.HE将在下周二任命苏立(Rajeev Suri)为新任执行长，并宣布网络设备为重点的新战略。诺基亚即将确定把手机业务出售给微软(MSFT.O)。

该报引述未具名消息来源称，诺基亚还将在下周二发布第一季财报之际，宣布将向股东支付的现金数额。

自诺基亚去年9月宣布以54亿欧元(75亿美元)向微软出售手机业务后，投资者一直在关注诺基亚的下一步计划。

诺基亚本周稍早表示，预计收购交易将在周五完成。两家公司已经就修改某些交易条款达成一致。

46岁的苏立出生在印度，被普遍视为执行长的首要人选。近年来，他在诺基亚旗下网络设备部门(NSN)推行了激进的重组计划并砍掉亏损业务，已经帮助该部门扭亏为盈。

该报还表示，诺基亚可能在一段时间后放弃NSN的名称。

未能立即联系到诺基亚予以置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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